(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de beyaz bayraklı okul sayısı 101'e çıktı

MİLLİ Eğitim ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayrak' işbirliği protokolü kapsamında merkez ve ilçelerde olmak üzere 69 okula Beyaz Bayrak verildi. İl genelinde beyaz bayraklı okul sayısı ise 101'e çıkmış oldu. Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, okullarda hijyen temizliğin önemli olduğunu dikkat çekti. Güngüneş, "Türkiye'de 2016 yılında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Beyaz Bayrak işbirliği protokolü imzalandı. Ülke genelinde geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın hijyen ve kaliteli ortamlarda alacakları eğitim çok önemlidir" dedi. Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise temizliğin önemine dikkat çekerken, "Çocuklarımızın bulunduğu yerleri temiz tutmak zorundayız. Onların hayatlarına güven verecek bütün alışkanlıklar, bütün kazanımlar, eğitim ve hayata bakışları ile ilgili her türlü donanım bu dönemde kazanılıyor. Çocuklarımızın temiz ortamlarda yetişmesi, hijyenik şartlarda ve mekanlarda eğitim alması önemlidir" dedi. Daha sonra beyaz bayrak almayı hak kazanan okullara bayrakları verildi. Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi direğine de beyaz bayrak çekildi.