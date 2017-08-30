(Görüntülü Haber) KIRIKKALE'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU, ŞEHİTLİKTE DUYGUSAL ANLAR

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı renkli görüntülere neden olurken, şehitlik ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na konulan çelenkler sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde halk oyunları gösterisi ve şiirler okundu, resmi geçit töreni yapıldı. Kırıkkale Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ve Kurban Bayramı öncesi ziyaret düzenlendi. Ziyarete Vali Mehmet İlker Haektankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri erkan, il müdürleri, sivil toplum örgütleri, şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra Vali Haktankaçmaz ve beraberindekineler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktılar BAYRAMDA MEZAR TAŞLARINA SARILIYORUZ 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan Özel Hareket Polisi Hakan Yorulmlaz'ın annesi Hamide Yorulmaz, duygu dolu anlar yaşarken tepkilerini dile getirdi. Şehidin babası İsmail Yorulmaz ise, "Oğlum nur içinde yatsın. Ancak bayram günleri geldikçe mezarındaki taşlara sarılıyoruz, yokluğunu hissediyoruz. Herkes bayramda çocuğuna, biz de mezar taşlarına sarılıyoruz. Memleketimize, milletimize, canımıza kast ettiler, ocağımızı batırdılar. Allah onları kahretsin, şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise açıklamasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı birlikte kutladıklarını belirterek, " Her iki bayram vesilesiyle bugün aziz şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik, karanfil bıraktık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyordum. Bizlere bu mukaddes toprağı emanet bırakanların hangi fedakarlıkları yaptıklarını biliyoruz. Bu bilinçle bizler şehitlerimizi ve şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ziyaret ediyoruz" dedi.