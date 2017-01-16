(Görüntülü Haber) Kırgızistan’da düşen uçağın ateşi Bursa’yı yaktı
KIRGIZİSTAN’ın Başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı’na inerken düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı’nın acı haberi, Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde oturan...
16 Ocak 2017 Pazartesi 13:28
KIRGIZİSTAN’ın Başkenti Bişkek’te Uluslararası Manas Havaalanı’na inerken düşen ACT Havayolları’na ait kargo uçağının kaptan pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dirancı’nın acı haberi, Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde oturan babası Mehmet Dirancı’ya ulaştı. Ankara’dan bir yetkilinin arayıp acı haberi duyurduğu aile büyük üzüntü yaşadı. 60 yaşındaki Emekli Albay Dirancı’nın emekli memur olan babası Mehmet Dirancı, Yenişehir’de oturuyor. Eşini bir süre önce kaybeden Mehmet Dirancı’nın 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Yenişehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.
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