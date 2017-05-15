(Görüntülü Haber) Kırgız Malika 5 ay sonra savcıya gitti

Erol AKKIR- Emrah GÜL/ANTALYA, () ANTALYA'da 5 ay önce öldüresiye dövülüp fuhşa zorlanan Kırgız 22 yaşındaki Malika Nootieva, 45 gündür aldığı fizik tedavi süreci sonunda, avukatı Enis Ziyalı ile birlikte talihsiz olayın yaşandığı Korkuteli İlçesi'ne gidip, cumhuriyet savcısı ile görüştü. Malika Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince, feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı. 3 KEZ BEYİN, 4 KEZ ESTETİK AMELİYATI GEÇİRDİ Malika Nootieva, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez de estetik ameliyatı geçirdi. AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasında devam edildi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte yaklaşık 1 aydır Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 15 günlük fizik tedavi süreci sonunda yürümeye başladı. Gözaltına alınan S.Ç. 'fuhşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. SORULARA SAĞLIKLI CEVAP VEREMEDİ Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nden Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Enis Ziyalı ile birlikte Korkuteli'ne gelen Malika Nootieva, Korkuteli Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı ile görüştürüldü. Görüşmeyi sağlayan Enis Ziyalı, "Cumhuriyet savcısı Malika'ya sorduğu sorulara henüz sağlıklı cevaplar alamadı. İfade verebilecek durumda olmadığı için de ceza davası açılmadı ve süreç devam ediyor. Şu anda olayın şüphelisi tutuklu. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Biz davayı, bu süreci takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi Malika dimdik ayakta. Biz bunu da göstermek için Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı'na gittik" diye konuştu.