(Görüntülü Haber) Kirazlı altın madenine karşı Belediye de hukuki mücadele başlatacak

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'ne bağlı Kirazlı Köyü'ndeki altın madeninin yakın bir zamanda işletmeye açılacağını duyup bir süredir bunu protesto eden çevrecilere Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile belediye meclis üyeleri de destek verdi. Madenin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nı zehirleyeceği iddiasıyla Çanakkale Belediyesi konuyu yargıya taşıyacak.



Kirazlı'da bulunan Balaban tepesi orman gözetleme kulesi sahasında bir süredir yürütülen altın arama çalışmalarına karşı mücadele veren çevreciler, madenin yakında işletmeye açılacak olması nedeniyle yeni bir kamuoyu oluşturmaya hazırlanıyor. Çanakkale İda Dayanışma Derneği, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi gibi sivil toplum örgütleri, olayın ciddiyetini anlatmak için bugün Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte kent merkezine bağlı Kirazlı Köyü bölgesindeki maden sahasına gitti. Katılımcılar, altın madenine karşı olduklarını anlatan pankartları gözetleme kulesine astı. İda Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler, konuyla ilgili olarak hazırladıkları dosyadaki bilgileri Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve meclis üyelerine anlattı. Pirinçciler, "Kirazlı altın madeni işletmesinin açılması Çanakkale suyunun ölüm fermanı olacak. Ton olarak buradaki siyanür girdisi 26 bin ton. ÇED raporundan çıkardık. Zehirli ağır metaller toplamı 40 bin ton. Bunun 17 bin 400 tonu arsenik, 87 tonu civa" dedi.



BAŞKAN GÖKHAN HALKI DESTEĞE ÇAĞIRDI



Çanakkale'nin 10 kilometre yakınında 51 milyon metreküp su kapasiteli Atikhisar Barajı'nın birçok yeraltı ve yerüstü su kaynağıyla beslendiğini belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da sunları söyledi:



"Şu anda bulunduğumuz tepe, komple çukur hale getirilecek. Bu ormanlık alanda 600 metre çapında ve 400 metre derinliğinde bir çukur oluşacak. Buradan çıkarılacak olan kayaçlar, zehirli ağır metallerle, özelikle siyanürle işlenmek suretiyle ayrıştırılarak altın içinden alınacak. O topraklar olduğu gibi kalacak. Çünkü burası bir deprem bölgesi, burada en ufak bir çatlamada sızıntılar, sular buradan giderek, kılcal damarlar suretiyle bizim barajın içine girecek. Bu metaller barajı kirlettiği andan itibaren geri dönüşü yok. Biz de yasal sürece belediye olarak bilfiil katılmak amacıyla geçen ay bir meclis kararı aldık. Yazılarımızı yazdık. Cevaplar geliyor. Bu cevaplara karşı hukuki mücadeleyi başlatacağız. Bunun kararını aldık. Çanakkale halkının da harekete geçmesi gerekir. Artık sadece sivil toplum kuruluşu, gönüllüler ya da sadece belediye ile kalmamalı bu iş. Burada herkesi davet ediyoruz. Sadece Çanakkale'yi değil, tüm Türkiye'yi bu konuya sahip çıkmaya davet ediyoruz."



Altın madenine karşı düzenlenen etkinlik orman gözetleme kulesi önünde toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. Toplu fotoğraf çekimi sırasında grup ellerini kaldırarak, 'dur' işareti yapıp, altın madeni işletmeciliğine 'dur' mesajı verdi.