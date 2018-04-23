(Görüntülü Haber) Kiraz'ın başkenti Kemalpaşa'da yüzde 20 rekolte düşüklüğü

Taylan YILDIRIM/İZMİR () - TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen sene yüzleri güldüren kiraz, bu yıl bekleneni vermeyecek. Ürün miktarında geçen yıla kıyasla yüzde 20 azalma olacağı, rekolte tahminin ise 48 bin ton olduğu belirtildi. Düşük rekolte beklentisi, kiraz fiyatını artırırken, tarladan 15 liraya alınan kiraz, sofraya gelene kadar 35 liraya çıktı.



Dalların kiraz dolduğu Kemalpaşa ilçesinde, bu yıl çiçeklenme ve tozlanma dönemlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geçen seneki rekoltenin gerisinde kalınacağı anlaşıldı. Kemalpaşa Ziraat Odası verilerine göre, ilçede 85 bin dekarlık alanda, 7 bin üretici, kiraz üretiyor. 3 milyona yakın kiraz ağacından 2 milyon 200 bini mahsul verir durumdayken, kalan bölüm ise halen fidan olarak kabul ediliyor ve kiraz elde edilemiyor. Bu yıl çiçeklenme ve tozlanma dönemlerindeki olumsuzluklar nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor. Geçen yıl 60 bin ton olan kiraz üretiminin bu yıl 48 bin tona düşüneceği tahmin ediliyor. Kirazda ilk hasadın başladığı ilçede, şimdilerde iç piyasaya yönelik ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelere kiraz toplayan üreticiler, kiraz piyasasını da altın piyasasına benzetti. İhracat olmadığı zaman tarlada 8 ile 15 lira arasında satılan kirazın, ihracat olduğu zaman 18- 22 liradan alıcı bulduğu belirtildi. Kirazdaki bu durum, ürünün fiyatının, manav ve pazar tezgahlarında 35 liraya kadar çıkmasına neden oldu. Kemalpaşa üreticisinin asıl beklentisi ise hasadı kısa süre sonra başlayacak 'Napolyon' cinsi kirazda. Bu yıl beklediği rekolteyi elde edemeyecek üretici, en kaliteli kiraz durumundaki 'Napolyon'u ihraç etmeyi hedefliyor.



DÜNYA KUPASI UMUTLARI OLDU



Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, ilçelerinin adının artık 'kirazın başkenti' olarak anıldığını belirterek, "Bizim kirazımız bu yıl bizi üzecek. Çiçeklenme dönemi öncesinde lodoslarla tozlaşma döneminde sıkıntı yaşadık. Yüzde 20 gibi rekolte düşüşü bekliyoruz. Bölgede kirazın az olması sofraya yansıyacaktır. Pazarda biraz daha yüksek fiyatlara satılacaktır. Eğer ürün ihracata giderse fiyatlar daha da yükselecektir. Şimdilerde tarlada bu ürünler, 8 ile 15 TL arasında tarladan satılıyor. Geçen hafta Diyarbakır'da rafta satılan kiraza 75 TL fiyat konulmuştu" dedi.



İhracatın iyi olmasını temenni ettiklerini vurgulayan Oray, "Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılacak olması, ihracatımızın yüzde 60'ını bu ülkeye yapıyor olmamız, bizi umutlandırıyor. Eğer Rusya'ya ürün satarsak bu yıl para kazanırız. Bu arada bizim en büyük şikayetimiz ise girdi maliyetlerinin pahalı olması. Kiraz makineyle hasat yapılmıyor. İşçi sıkıntımız var. Dışarıdan gelen işçilere toplatıyoruz. Dayıbaşıların olması işçilerinde az para almalarına neden oluyor. Sadece işçilik maliyetimiz kilo başına 2 TL. Diğer maliyetlerle birlikte kirazın en az 5 TL'ye tarladan satılması gerekiyor ki üretici emeğinin karşılığını alabilsin. Bunun için de kooperatif kurduk, aradaki aracıları ortadan kaldırdığımız zaman hem biz hem de tüketici kazanacak" diye konuştu.



'KİRAZIN ALTIN GİBİ PİYASASI VAR'



Bölgedeki kiraz üreticilerinden Mehmet Ali Akdıbık ise "Geçen yıla göre, bizim en önemli ürünümüz olan 'Napolyon' cinsi kirazda bu yıl yüzde 50 azalmamız var. Kiraz çok nazik bir meyve ve her şeyden etkileniyor. Altın gibi de piyasası var. İhracat olduğu zaman pahalı satıyoruz, olmadığı zaman ucuz. Dün ihracat yoktu 15 TL'ye verdik. Bugün ihracat vardı, 18 ila 22 TL arası sattık. Bu da kirazın sofraya gelinceye kadara fiyatının 40 TL'ye kadara çıkmasına neden oluyor" dedi.



Kiraz hasadı yapan işçiler ise günlük 80 liraya çalıştıklarını; ancak bunun 20 lirasını kendilerine iş bulan kişilere verdiklerini, geçimlerini sağlamak için ise çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

