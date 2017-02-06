(Görüntülü Haber) Kiraz'da yaşı küçük kızların evlendirilmesi iddialarına bakanlık el koydu

Jandarma ve uzmanlar köyde inceleme yaptı İZMİR'in Kiraz İlçesi'nin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'da kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesine yönelik iddialardan sonra hem jandarma hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları, inceleme yaptı. Ev ev gezip durum tespitinin yanı sıra bilgilendirme de yapan uzmanlar, konunun hassasiyetini de göz önünde bulundurup görüntü vermekten de kaçındı. Köylülerden Tuncay Battal, 23 yaşında ve bekar olduğunu, gönlündendüğün yapıp evlenmek geçtiğini, ancak şartlar gerektirirse sevdiği kızı kaçırabileceğini söyledi. Kiraz'ın kadın belediye başkanı Saliha Özçınar ise, "Bizim ailelere yönelik araştırmamızda bu gerçek ortaya çıktı. Anneler, babalar da kaçıp evlenmişler. Bu meseleyi bir kadın ve anne olarak ben çözeceğim. Tüm kurumlarla ortak hareket ediyoruz" dedi. Kiraz ilçesinin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'da kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesi geleneği tartışma yarattı. İki köyde yaşları 12 ile 21 arasında değişen kızlar, sevdikleri yaşıtlarıyla kaçıyor. Bu şekilde yılda ortalama 20 kızın evlendirildiği öğrenildi. Kız çocuklarının kaçırılmasından sonra araya giren ailelerine de para ödendiği ileri sürüldü. Buna göre, kızın yaşı ne kadar küçükse, erkek tarafının aileye verdiği para miktarı da o kadar artıyor. İddiaya göre, evlenen kızı 12 yaşındaysa 40 bin TL, 13 yaşındaysa 30 bin TL, 14 yaşında 25 bin TL, 15 yaşında ise 20 bin TL para ödeniyor. Bazı ailelerin kızlarının kaçırılması üzerine şikayette bulunmasıyla bu durum gündeme geldi. BAKANLIK UZMANLARI KÖYDE Bu gelişmelerden sonra hem jandarma hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları, iki köyde inceleme yaptı. Ev ev gezip durum tespiti yapan ekipler, bunun yanı sıra hem çocuklara hem de anne ve babalarına bilgilendirme de yaptı. Bu arada ekiplerin köydeki çalışmaları sırasında uzmanlar, durumun hassasiyetini de göz önünde bulundurup görüntü vermekten kaçındı. Ailelerle yapılan görüşmelerden evlere girişlerinden görüntü alınmaması istendi. "KIZI ALAMAZSAM KAÇIRIRIM" Olgunlar köyünde yaşayan gençlerden 23 yaşındaki Tuncay Battal, bekar olduğunu ve evlenmek istediğini anlattı. Sevdiği kızla düğün yapıp evlenmek istediğini söyleyen Tuncay Battal, "Ben kızı önce ailesinden isterim. Düğün yapmak isterim. Ama eğer bunu yapamazsam, kaçırabilirim. Ama ilk başlarda değil son zamanlarla bu kaçırma işleri olmaya başladı" dedi. Köyde servis taşımacılığı yapan Mustafa Korkut ise köylerinde böyle olayların yaşandığını ama olmaması gerektiğini söyledi. Mustafa Korkut, kendisinin ise düğünle kız kaçırmadan evlendiğini anlattı. BELEDİYE BAŞKANINDAN KARARLILIK AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bu sonunun çözümü için en fazla çaba gösteren isim oldu. Yaklaşık üç yıl önce evlere yönelik araştırmalarda bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Saliha Özçınar, "Bundan sonar bu konuya eğildik. İlk başlarda toplu projeler geliştirip eğitimler vermek istedik. Ama bölge çok dağınıktı. Bu eğitimlerde başarılı olamadık. Bunun üzerine bireysel bazda tek tek evlere gidip eğitimlerimize başladık. Bundan da önemli gelişmeler oldu. Kızlarımızı okuttuk yada iş sahibi yaptık. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımız da sürdüreceğiz. Anneler, babalar da kaçıp evlenmişler. Bu meseleyi bir kadın ve anne olarak ben çözeceğim. Tüm kurumlarla ortak hareket ediyoruz. Konuyla ilgili yasal çalışmalar da sürüyor" dedi. Saliha Özçınar, evlendirilen kızlardan bazılarının yaşı küçük olsa bile kemik yaşlarının büyük çıktığını da söyledi. Bu durumun ise küçük yaşta evlenip doğum yapan annelerin, çocuklarını nüfusa geç kaydettirmelerinden kaynaklandığını belirtti.