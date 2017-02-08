(Görüntülü Haber) Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Turgay İPEK/ERZURUM, KARS, () - YÜKSEK basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğukların etkili olduğu Erzurum'da ise kırağı düşen ağaç dalları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler. Erzurum'da iki gündür yüksek basıncın etkisi nedeniyle nem oranının yüzde 96'yı bulduğu Erzurum'da sis etkisini sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis, sabah saatlerinde doyumsuz manzara sunuyor. Oluşan kırağı ağaçları süslerken,doğayla bütünleşerek görsel bir kar şöleni oluşturdu. Bu doğal güzelliği fırsat bilen fotoğraf tutkunları sabah erken saatlerde fotoğraf makinelerini alarak kendilerini dışarı attı. Gözün görebildiği her yerin beyaza büründüğü alanlarla birbirinden güzel fotoğraf çekenler soğuk havanın Erzurum'u bir stüdyoya çevirdiğini söyledi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri dün gece yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en soğuk yerleşim biriminin eksi 23 ile Ardahan'ın Göle ilçesinin olduğunu belirtti. Diğer illerdeki hava sıcaklıkları da yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 17, Iğdır'da 15, Erzurum'da 11, Ağrı'da 8, Muş'ta 5 ve Erzincan'da 3 olarak belirlendi.