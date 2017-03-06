Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan ünlü plajılarından biri olan Kilyos plajına kimliği belirsiz kişiler ktarafından molozla döküldü. Kilyos sahil 1.5 kilometrelik boyunca kıyı bölümünde inşaat molozlarıyla kaplanmış durumda.İnşaat molozları tüm sahil boyunca kıyıda görülürken, kapılar, su boruları, moloz yüklü çuvallar var ilk göze çarpanlar arasında.
(Görüntülü Haber) Kilyos plajına moloz döktüler (1)
Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan ünlü plajılarından biri olan Kilyos plajına kimliği belirsiz kişiler ktarafından molozla döküldü. Kilyos sahil 1.5 kilometrelik boyunca kıyı bölümünde inşaat molozlarıyla...
06 Mart 2017 Pazartesi 15:28
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