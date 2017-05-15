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(Görüntülü Haber) Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - DÜNYADA, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl...

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - DÜNYADA, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan Çaykur'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan Çaykur, üretimi artırmak için çağrı yaptı.Tarlaya giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadına başladı. Rize'nin Çayeli İlçesi Haremtepe Köyü'nde 73 yaşındaki Kenan Çiftçi de beyaz çay hasadı yapan üreticilerden oldu. Beyaz çayın insan sağlığına faydalarını bildiğini ve kendileri için hasadın ek gelir kaynağı olduğunu anlatan Kenan Çiftçi, üreticilere de beyaz çay hasadı yapma çağrısında bulundu. SÜTLÜOĞLU: ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, geçen yıllarda düşük kalan beyaz çay üretimine bu yıl ağırlık vereceklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girsin, beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar. Aileler çocuklarını teşvik etsin, hep beraber tarlaya girsinler. Çalışıp üretelim. Çaylıkla, tarlayla buluşalım. Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz beyaz çay hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi ve üreticilere tomurcuk için tarlaya girmeleri çağrısında bulundu. Sütlüoğlu, Japonya ile ortaklaşa yürüttükleri Türk beyaz çayından kanser ilacı yapma çalışmalarında da sona geldiklerini ve bu konuda önemli sonuçlar elde etiklerini belirterek, bu bilgileri yakında kamuoyu ile paylaşacağını belirtti. KİLOSU 4 BİN 500 LİRA Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve 3 yılda 1350 kilogram beyaz çay üretildi. Türkiye'de 20 gramı 80 liradan, kilogramı ise 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın dünyada kilosu bin dolar ile 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılıyor. Araştırmalara göre beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklı sistemini güçlendirmesinin yanı sıra insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya’da yürütülen bir çalışmada da, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

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