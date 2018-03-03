Haber-Kamera Taylan YILDIRIM, Akın ÇELİKTAŞ, Güven USTA- KİLİS- ()Terör örgütü hedefleri vuruldu Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedeflerinin bulunduğu koordinatlar, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenerek sınırda konuşlu topçu birliklerine bildirildi. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kilis Terör örgütü hedefleri vuruldu (Yeniden)
Haber-Kamera Taylan YILDIRIM, Akın ÇELİKTAŞ, Güven USTA- KİLİS- ()Terör örgütü hedefleri vuruldu Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedeflerinin bulunduğu koordinatlar, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenerek...
03 Mart 2018 Cumartesi 15:38
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