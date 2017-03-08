(Görüntülü Haber) Kilis'te, Türk ve Suriyeli kadınlardan 8 Mart kutlaması

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türk ve Suriyeli kadınların katıldığı etkinlikle kutlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kilis Valiliği ile belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türk ve Suriyeli kadınların yanı sıra Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bürokratlar ile STK temsilcileri de katıldı. İstiklal Marşı okunarak başlayan etkinlikte, geçen yıl terör örgütü DEAŞ unsurlarının roketli saldırısında Kilis'te hayatını kaybedenler için İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından dua ettirildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki eski tarihi konakları restore ederek kadınlara tahsis ettiklerini ve kadınların burada önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kilis Valisi İsmail Çataklı da tüm kadınları kutlayarak, "Dünyanın neresinde olursa olsun, sırf cinsiyetinden dolayı öldürülen kadınları rahmetle anıyorum. Bu tür etkinliklerin kadının sosyal, kültürel, siyasal konumu ile ilgili yanlış düşünceler ve çarpık uygulamalar konusunda ciddi bir toplumsal bilinç oluşturulacağına inanıyorum" dedi. Kadınlar için yaptırılan pastanın kesildiği etkinlikte, kadına şiddeti protesto için resimler yapıldı, Suriye'de kadın olmanın zorlukları fotoğraf sergisi ile anlatıldı ve çeşitli gösteriler yapıldı.