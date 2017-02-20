(Görüntülü Haber) Kilis'te, çiftçilere 720 koyun dağıtıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-) KİLİS Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 18 çiftçiye 720 koyun dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine; Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, tarım ve hayvancılığın ülkenin en önemli sektörü olduğunu belirterek, "Hepimiz 4 elle toprağımıza sarılmak zorundayız. Ekilmedik bir karış toprağımız kalmaması gerekir. Bu proje ile köylerimizde gençlerimizin üretim yapmasını, para kazanmasını sağlıyoruz" dedi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise köylerde kimse kalmadığını insanların yeniden toprak ve besiciliğe yönelmesi açısından projeyi önemsediklerini kaydetti. Vali İsmail Çataklı da geçen yıl projeye 2 bin 549 başvuru olduğunu hatırlatarak, "104 projeye 3 milyon 120 bin liralık hibe desteği sağladık. Bugünde bu kapsamında 18 çiftçimize 720 merinos ırkı koyun dağıtıyoruz. Bu hayvanlarımızın çiftçilerimizin evlerine hanelerini bolluk bereket getirmesini diliyorum. Hem siz hem de ülkemiz kalkınsınö diye konuştu. Daha sonra çekilen kurayla koyunlar sahiplerine teslim edildi.