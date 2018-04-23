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(Görüntülü Haber) Kilis'te 23 Nisan törenlerle kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,() 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98'inci yıl dönümü Kilis'te, Suriyeli ve Türk çocukların düzenlediği etkinlikle kutlandı. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan, nüfusundan fazla Suriyeli...


Reşit ÇELEBİOĞLU KİLİS,() 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98'inci yıl dönümü Kilis'te, Suriyeli ve Türk çocukların düzenlediği etkinlikle kutlandı.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan, nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis?te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 15 Temmuz İlkokulunda düzenlendi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri ile öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Suriyeli ve Türk öğrenciler 23 Nisan gösterisi sundu. Etkinlik, hafta nedeniyle düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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