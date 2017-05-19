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(Görüntülü Haber) Kilis'te 19 Mayıs coşkusu

Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı...

Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kilis Valisi İsmail Çataklı ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın, öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam eden etkinlikler kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından halk oyunları, öğrenciler tarafından ise tekvando gösterisi yapıldı. Kutlamalar, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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