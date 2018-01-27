KİLİS -HULUSİ AKAR VE BAKANLAR ROKET ATILAN YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
(Görüntülü Haber) KİLİS -HULUSİ AKAR VE BAKANLAR ROKET ATILAN YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
KİLİS -HULUSİ AKAR VE BAKANLAR ROKET ATILAN YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:36
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