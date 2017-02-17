(Görüntülü Haber) Kilim sanatının kadın kursiyerleri

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesi'nde kilim dokuyan kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İlçeye bağlı Yanıkkışla Köyü'nde açılan kilim dokumacılığı kursu yoğun ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞ-KUR desteği ile açılan kursa 12 kadın kursiyer katıldı. GELİRİ KURSİYERLERE Osmaniye Karatepe Köyü'nde bulunan kilim atölyesinden alınan ve doğal kök boyası ile boyanan ipliklere Anadolu motifleri işlenerek üretilen kilimler yine Karatepe Köyü Kilim Atölyesi'ne satılıyor. Kilimlerin satışından elde edilen gelirin tamamı kursiyerlere bırakılıyor. Kilim Kursu öğretmeni Emine Cin çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Hasanbeyli halk Eğitim Merkezi kültürümüzde önemli yer alan bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada kazanılan para küçük çaplı ama onlar zevk alarak severekten dokuma yapıyorlar. 12 bayan arkadaşımız günlük 20 lira para almaktadır. Bu kültürü öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı kursumuza davet ediyoruz."