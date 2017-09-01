(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu’nun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için imza toplandı

İSTANBUL, () - AVCILAR'da yaşayan kadınlar, Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometrelik "Adalet Yürüyüşü"nü gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterilmesi için imza topladı. Başvuru için hazırlanan dilekçeye 1001 imza atan kadınlar, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Türkçe ve İngilizce olarak basın açıklaması yaptı.





Aralarında Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 1001 Çiçek Kadın Korosu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2018 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için imza topladı. Üyeler ayrıca Kılıçdaroğlu için Nobel'e başvuruda da bulunacak.





2014 yılında kurulan 1001 Çiçek Kadın Korosu, Nobel Barış Ödülü Komitesi’ne bir çağrı yaparak 2018 yılı "Nobel Barış Ödülü"nün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Adalet Yürüyüşü nedeniyle verilmesini talep etti. Kadınlar, Kılıçdaroğlu'nun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için dilekçe imzalayarak, Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne gönderdi.





Cinsiyet eşitliği temelinde başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimi için Özgürlük ve Adalet sağlanmasını hedeflediklerini belirten koro üyeleri, imza kampanyası toplamalarının nedeni olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 68 yaşında olmasına rağmen binlerce kişinin desteğini arkasına alarak yaz sıcağında başkent Ankara’dan İstanbul’a yürümesini gösterdi.





“BARIŞ VE SEVGİ KAVRAMLARI İLE DÜNYA BARIŞI’NA KATKI SUNDU”





Aralarında imza toplayan kadınlar, ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sloganı ile 450 kilometre yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu’nun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin Nobel’in ruhuna uygun olacağına inandıklarını açıkladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bu girişime ilişkin açıklamada şöyle denildi:





“Türkiye, Avrupa-Asya ve Güney - Kuzey ekseninde son derece hassas bir coğrafyada yer alıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bu önemli coğrafyada insanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve yaşam tarzı ayrımı yapmadan hak-hukuk-adalet içinde yönetilmesi için mücadele ediyor. Bunun için 450 kilometreyi herkesle birlikte yürüyerek barış ve sevgi kavramlarını öne çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda dünya barışına sunduğu katkıdan dolayı 2018 Nobel Barış Ödülü’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun layık görülmesi insanlığın yararına olacağı kanısındayız.”





Kılıçdaroğlu ile ilgili bu çağrıyı yapan Binbir Çiçek Kadın Korosu konserlerinde bundan böyle daha fazla barış türküsü söyleme kararı da aldı.