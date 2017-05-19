(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır

Kemal Kılıçdaroğlu; "19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar." Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla toplananlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'ta yapılacak olan etkinlikleri iptal etmesini eleştirerek, "Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz" dedi. "ÜRETMENİN YOLU BİLGİDEN, İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇER" Kılıçdaroğlu, konuşmasına meydanda toplananların bayramını kutlayarak başladı. CHP lideri, "Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, amaçlarını yeteri kadar hayata geçiremedik. Şunu kabul etmek gerekir, Mustafa Kemal Atatürk demek Atatürkçülük demek üretim demektir. Üreten bir toplum gelişir. Üreten bir toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreteceğiz ki güçlü olalım. Üretmenin yolu bilgiden, iyi bir eğitimden geçer. Bunu sağladığımız zaman katma değeri yüksek ürünleri üretmiş oluruz ve dünyada saygınlığımız artar. Eğer bir ülkenin üniversiteleri konuşamıyorsa, bilgi üretmiyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır. O nedenle biz üniversitelerde bilimsel özerkliğin, düşünsel özerkliğin sonuna kadar korunmasını istiyoruz. Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur. Cumhuriyetin kuruluşunda kadınlarda okuma yazma oranı binde sekizdi. Erkeklerde ise yüzde sekizdi. Bu koşullarda Cumhuriyet kuruldu. Bazen söyleniyor, 'neden hemen çok partili hayata geçmedik' diye. Onlar Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunu bilmiyorlardı. Seçim sandıklarında bile okuma yazmayı bilen yoktu. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı işlerden birisi millet mekteplerini kurmak olmuştur" dedi. "CUMHURİYET SAYESİNDE KOLTUKLARINDA OTURANLAR CUMHURİYETİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR" Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin önemini ise şu sözlerle aktardı: "Bugün Cumhuriyet sayesinde koltuklarında oturanlar Cumhuriyetin ne olduğunu bilmiyorlar ve Cumhuriyete ihanet içindedirler. Bu nedenle onları hepinizin huzurunda kınıyorum. Cumhuriyetin en iyi örneklerinden birisi de benim. Kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde doğdum. Üniversiteye giden ve okuma yazmayı bilen kardeşlerden birisiyim. Dolayısıyla devletin olanaklarıyla Cumhuriyetin sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim. Devletin önemli makamlarına geldim. Ama hiç bir zaman şunu unutmadım, bana bu imkanı sağlayan bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır." "HEP BİRLİKTE DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜĞÜ, BİR ARADA YAŞAMAYI SAVUNMALIYIZ" Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik gözaltı kararını ise şöyle değerlendirdi: "Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Demokrasi ve özgürlüğümüze açıkça darbe yapılmak isteniyor. Gazeteciler tutuklanıyorsa, üniversiteler susturuluyorsa, hep birlikte duyarlı olmalıyız. Duyarlılığımızı sonuna kadar korumalıyız. Bugün Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerinden bazıları gözaltına alındı. Bekliyoruz, hangi gerekçelerle suçlayacaklar diye. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları 200 günü aşkın süredir hapisteler. Dolayısıyla biz Türkiye'nin bu gerçeklerini bütün dünyaya haykırmak zorundayız. Bütün dünyaya öğretmek zorundayız. Biz hep birlikte demokrasiyi, özgürlüğü, bir arada yaşamayı savunmalıyız." "KORKULARINDAN UYUYAMAYACAKLAR" Valiliğin, Beşiktaş'ta yapılamak istenen 19 Mayıs kutlamaları etkinliklerini iptal etmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz." şeklinde konuştu.