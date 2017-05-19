Erhan TEKTEN - Ersan SAN-Taner YENER/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ni ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 16.00 sıralarında gazete binasına geldi. Gazete yöneticileri ve yazarlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu'na CHP milletvekilleri de eşlik ediyor.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu ,Sözcü Gazetesinde (1)
Erhan TEKTEN - Ersan SAN-Taner YENER/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ni ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 16.00 sıralarında gazete binasına geldi. Gazete yöneticileri ve yazarlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu'na...
19 Mayıs 2017 Cuma 16:16
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