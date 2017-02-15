(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor (1)

Gülseli KENARLI – Güven USTA / İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sırasıyla Ordu Dernekleri ve Federasyonları'yla, Karadeniz STK Konfederasyonu Başkanları ile Amasya Dernekler ve Federasyonları'yla, Kastamonu Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantılar basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yarımcıları Yasemin Öney Cankurtaran, Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Kamil Oktay Sındır ,İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat katılıyor.