(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'nun amcası Karabulut hayatını kaybetti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.