ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili aile bireyleri ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kahraman'a ziyaret
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesi'ni ziyaret ederek, Meclis Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili aile bireyleri ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.
09 Ocak 2017 Pazartesi 15:47
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