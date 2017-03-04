İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın İstanbul'da yaşadığı evi ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'ndan Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın yakınlarına başsağlığı ziyareti
İSTANBUL () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın İstanbul'da yaşadığı evi ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı diledi. ...
04 Mart 2017 Cumartesi 00:02
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