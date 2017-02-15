Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki eve geldi.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor (1)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki...
15 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
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