(Görüntülü Haber)  Kılıçdaroğlu, Mina Başaran'ın cenaze törenine katılıyor

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenaze töreni için Ataköy'deki camiye geldi.
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenaze töreni için Ataköy'deki...
15 Mart 2018 Perşembe 17:07
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenaze töreni için Ataköy'deki camiye geldi.
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