(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu İstanbul İl Kongresinde konuştu (1)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrede, Kılıçdaroğlu partililerin sevgi gösterileri arasında salona girdi. Kılıçdaroğlu'nun sağında adaylardan Cemal Canpolat ve solunda ise Canan Kaftancıoğlu oturdu.









"BİR ESİR, BİR TUTSAK VAR"





Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmada tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na değindi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kongrede bir eksiğimiz var. Hapishanede bir milletvekili arkadaşımız var. Bir esir, bir tutsak var. Hiçbir suçu olmamasına rağmen hapishanede olması hukuk sistemin bir ayıbıdır ve hukukun siyasallaşmasıdır. Gönlümüzde yatan bu milletin oyuyla seçilmiş milletvekillerin hapiste değil parlamentoda görev yapması gerekir. Halk onun için Ankara'ya gönderdi. Biz yürürken o hapishanede kitap yazıyordu. Ben yatarken siz yürürken diyordu. Evet o yatarken biz yürürken kalbimiz aynı duygularla çarpıyordu. Türkiye'nin geleceği için ülkemizin onuru için demokrasi için hep birlikte mücadele ettik. Bütün çıkarlar Türkiye'nin görkemli bir devlet olması içindir. Türkiye için mücadele ediyoruz. Halkımız bunu bilmeli. Ağzımızdan bir söz, eleştiri, övgü çıkıyorsa tek bir nedeni var. Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek. Türkiye'yi uluslararası alanda saygın bir devlet haline getirmektir. Bu bağlamda Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir milletvekilimizin hapiste olmasını istemiyoruz. Onları hapishaneye koyan yargı sistemini de kınıyoruz" dedi.









" İSTANBUL'U, İSTANBUL'A İHANET EDENLERE BIRAKMAYACAĞIZ"





"Herkes özellikle İstanbullu kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler" diyen Kılıçdaroğlu, "2019 geliyor. Referandumda hangi sonucu elde ettiysek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde daha büyük çoğunlukla aynı sonucu elde edeceğiz. İstanbul'u, İstanbul'a ihanet edenlere bırakmayacağız" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Enişteleri oğulları gittiler Man adasında şirket kurdular ve Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümeni çevirdiler. Bunu da her yere söyleyin. Ev kadınına söyleyin. Musluğu açarken 5 çeşit vergi ödüyorsun. Beyefendi Man adasına dolarlar gider vergi ödememek için .O nedenle bunlar milli değil. Gayri milli bir iktidar. Kendi ülkesinde vergi vermemek için şirket kuranlar milli de olamazlar yerli de olmaz. Onlar gayri millidir" şeklinde konuştu.









"BÖYLE BİR EĞİTİM SİSTEMİ Mİ OLUR?"





"Eğitim öğretim tamamen iflas etmiş durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir anne ve baba hangi partili olursa olsun eğitim sisteminden memnun değil. Kendi çocuklarını kobay olarak kullanan ülke Türkiye devleti ve hükümeti. Sabah kalkıyorsunuz eğitim sistemi değişmiş. Tabelalar değişmiş. Böyle bir eğitim sistemi mi olur? Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız o ülkeyi işgal etmenize, ambargoya gerek yok. O ülkenin eğitim sistemini bozmaktır. Bu hükümetin yaptığı da budur. Başka bir amaçları yok. O yüzden biz bu düzeni değiştireceğiz derken eğitim düzenini de değiştireceğiz. Herkes severek ve isteyerek çocuğunu istediği okula gönderecek. Hiçbir zaman taşımalı eğitim yapmayacağız. Nerede bir çocuk varsa yanında öğretmeni olacak" dedi.









"ZATEN MECLİSİN FONKSİYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ"





TBMM önünde yaşanan olaya da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün TBMM'de bir kişi üzerine gazyağı döktü ve kendisini ateşe verdi. Niye? Geçinemiyor. 21. yüzyıl Türkiyesinden bahsediyoruz. Size büyümenin yüzde 11 olduğu Türkiye'den söz ediyoruz. Gazetelere baktım. 1 sayfada bile yer almadı. Neden? Korkudan, baskıdan. Bunu yaparsak saraydaki zat üzülür mü. O işçi kardeşime söyleyeyim. Neden meclise geldin. Zaten meclisin fonksiyonu büyük ölçüde bitti. Git sarayın önünde yaksana kendini. Belki alevini görür ve şöyle yorum yapar; Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi" şeklinde konuştu.