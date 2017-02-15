CHP Genel Başkanı, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kız ve ailesini ziyaret edeceğini söyledi Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu, Dedeman Otel'de Ordu Dernekleri ve Federasyonları'yla basına kapalı olarak bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğrayan başörtülü kadını ziyaret edeceğini belirterek, “Şunu da kısaca ifade edeyim. Başı örtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım, doğru olmadığını ifade etmiştim. Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına, herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım. Onun da sorunlarını dinleyeceğim" dedi.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu : Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir
CHP Genel Başkanı, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kız ve ailesini ziyaret edeceğini söyledi Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...
15 Şubat 2017 Çarşamba 13:32
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