ANKARA, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18'inci Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, eski vekil Dikmen'in cenaze törenine katıldı
ANKARA, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18'inci Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.
23 Mayıs 2017 Salı 12:05
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