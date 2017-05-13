(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Elim bir kaza, hepimizin başı sağ olsun (2)

BURSA, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da 23 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin "Elim bir kaza. Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız, olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve aileleri, cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, bir tur otobüsünün devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Bursa'da konuşan Kılıçdaroğlu, Buca ve Marmaris belediye başkanlarıyla kazaya ilişkin görüşme yaptığını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Elim bir kaza. Buca'dan bazı vatandaşlarımız, tuttukları otobüslerle bir Marmaris turu düzenliyorlar. 23 vatandaşımız, annemiz, çocuğumuz hayatını kaybetmiş durumda; 8 ağır yaralı olduğu ifade ediliyor. Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız, olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve aileleri, cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Başka söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.