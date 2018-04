(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi (Geniş Haber) Haber: Cansel KİRAZ, İstanbul, () ŞİŞLİ Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Dünya Romanlar Günü Buluşması düzenledi. Şişli'de bir otelde düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Roman vatandaşlar katıldı. Etkinlik, Şişili Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün mesajı ile başladı. Etkinlikte Roman vatandaşların dansı renkli görüntülere sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir konuşma yaptı. Roman vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Adaleti hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Eşit yurttaşlığı, hiç kimseyi kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Roman arkadaşlar dediler ki, 'Biz bu topraklarda bir milletvekili istiyoruz' dediler. 'Olur' dedim. Ama dediler ki, 'Milletvekili istiyoruz. Seçilecek yerden aday göstereceksiniz. Listenin sonunda değil.' Sözüm söz, 'Kılıçdaroğlu sözü' seçileceklerden aday göstereceğiz dedim. Ve bugün bu organizasyonu düzenleyen, bizi buluşturan Sayın Purçu'ya hepinizin önünde yürekten teşekkür ediyorum dedi. 'PARTİYE ÜYE OLUN' ÇAĞRISI Kılıçdaroğlu, Dediler ki, 'Bir milletvekili yetmiyor sayıyı artırın'. Bir milletvekilinin yetmedğini ben de biliyorum. Ama size bir görev düşüyor. Geleceksiniz CHP'ye üye olacaksınız, ön seçim olacak. İster bir, ister on beş ister elli milletvekili sizler seçileceksiniz şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların nüfus dağılımının bilinmediğini Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, kaç Roman kardeşimiz var bunu bilen yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama bir resmi rakam var. Ne zaman biliyor musunuz 1831 yılına ait. 1831 yılında Osmanlı nüfus sayımı yapıyor ve 500 bin Roman'ın olduğunu resmi olarak tespit ediyor. O zaman bir şey yapacağız. Önce Roman kardeşlerimizin hem Türkiye'de dağılımını hem de var olan sorunlarını çözmek için siyaset kurumunu akif olarak devreye sokacağız ve siyaset kurumu sizin sorunlarınızı çözecek sözleri ile ifade etti. Roman vatandaşlar için bir çalışma yapıldığını aktaran Kılıçdaroğlu,Bakınız 2011 yılında Avrupa Birliği bir karar alıyor. Diyor ki; 'Romanların toplumla daha iyi bütünleşmesini sağlamak adına Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları'nı biz kabul ettik. 2018 bu konuda adım atan hiçbir parti yok. Arkadaşlarım hazırladılar. Bir yol haritası hazırladılar. O çalışmayı hazırlayan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.Sivil toplum örgütlerine, Roman kardeşlerime toplam elli sayfalık bir çalışma dedi. EĞİTİM HARCAMALARI AİLEYE YÜK OLMAMALIDIR Eğitim konusuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu, Bize göre Roman vatandaşlarımızın beş temel sorunu var. Bir eğitim sorunu var. İki sağlık sorunu var. Üç istihdam sorunu var. Dört barınma sorunu var. Beş sosyal hizmet ve sosyal yardımlara erişme sorunu var. Demek ki beş sorunu ilk kez siyasal anlamda dile getiren parti biziz. Eğitim sorunu, Roman vatandaşlarımın da Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımın da en temel sorunudur. O nedenle sorunu çözmek için üç kez söylüyorum; Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim konusunda atacağımız çok önemli bir adım var. Eğitim harcamaları kesinlikle aileye yük olmamalıdır. Ve bütün eğitim harcamaları defter, kalem, kitap tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır. Aile çocuğu okula gönderirken cebinden beş kuruş harcama yapmamalıdır diye konuştu. BUNU HAKARET SAYIYORUM Kılıçdaroğlu, her ailenin 'aile sigortası' olacağını söyleyerek, Her aile sigorta kartıyla hastaneye gidecek. Her aile aile sigortası olurken beş kuruş para ödemeyecek. Özellikle kadınlar sigorta kartıyla her ay bankaya gidecekler en az 800 Lira aylık alacak dedi. Kılıçdaroğlu, 'Dünya Romanlar Günü' etkinliğinde yaptığı konuşmaya şu şekilde devam etti Sevgili Roman kardeşlerim, siz bu ülkenin en köklü tarihine sahip olan kesimlerisiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken o dönemde Fatih Sultan Mahallesi olan daha sonra değiştirilip Sulukule yapılan yerde sizler oturuyordunuz. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u alırken sizler orada oturuyordunuz. Ama geldiler, sizi de yerinizden ettiler, yurdunuzdan ettiler. Oraya lüks konut yaptılar. 'Burada oturmasın. Onlar gitsin fakir mahallelerde otursun' dediler. Bunu affetmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bunu hakaret sayıyorum. 2019'DA BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ, ADALETİ, HAKKI VE HUKUKU HEP BERABER GETİRECEĞİZ Allah aşkına sizin içinizde Man Adası'nda şirketi olan var mı Man Adası'nda şirketi olan yok mu Bir sterlinlik şirket kuracaksın. 15 milyon dolarlık mal satacaksın. Niye Bu ülkeye vergi vermemek için. Neden bu soruyu sordum biliyor musunuz Sizin vergi dairelerinde kaydınız yok ama siz çocuğunuz olduktan itibaren bu ülkede vergi verirsiniz. Çocuğunuza süt alırsınız, emzik alırsınız, biberon alır vergi verirsiniz. Ama bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede sizin ödediğiniz vergileri vermemek için Man Adası'na giderler şirket kurarlar. Onları ne zaman indireceğiz. 2019'da. 2019'da bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hakkı ve hukuku hep beraber getireceğiz. Ne diyolardı, az önce söyledim. 'Romanlar günlük yaşar' E size bir ayakkabı kutusu versinler, içine de Romanları koysunlar. Bakın bakalım Romanlar günlük yaşıyor mu, yaşamıyor mu 2019'da önümüzde iki tercih var. Açık ve net söylüyorum. Bir, az önce söylediğim sorunların çözümü demokrasi içinde olur. Roman kardeşim der ki; 'Kardeşim benim sosyal güvenliğimi sağlayacaksın, bana iş bulacaksın, ben açım, ben yoksulluğu hak etmiyorum diyecek demokrasi içinde düşüncelerini ifade edecek. İkinci seçenek, 'tek adam rejimi'. 'Konuşmayacaksın, susmayacaksın, eleştirmeyeceksin, bir hata yapmayacaksın. Hata yaparsan seni içeri atarım'. İki tercih, demokrasi mi dikta yönetimi mi Demokrasiyi isteyenler, hep birlikte hareket etmek zorundayız. Diyorlar ki, ' Ey Kılıçdaroğlu, bunu nasıl yapacaksın Haram yemeyen herkes bunu yapar. Kul hakkı yemeyen herkes bunu yapar. Haram yemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, devletin hazinesine el uzatmayacaksın. 'Oğlum, paraları sıfırladın mı ' demeyeceksin. Yeri, zamanı gelince kapı gibi askere gideceksin. Bayrağının altında şerefle duracaksın.