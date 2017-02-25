(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Bir kişinin arzusu ve ihtiraslarına teslim edilen Türkiye olmamalıdır

Gülseli KENARLI - Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da son olarak partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Şimdi paralel devlet kurmaya gerek yok. Bir kişi var, onu kandırdın mı devleti ele geçiriyorsun, 24 saatte, uzun da değil. Efendim 'bununla çift başlılığı önleyeceğiz'. Büyük bir yalan. Nerede önleyeceksin, baştaki adam çift başlı olacak zaten. Hem başkan, hem partinin genel başkanı. İki tane şapkası var. Bir kişinin arzusu ve ihtiraslarına teslim edilen Türkiye olmamalıdır. O nedenle hepimizin çalışması lazım" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, burada konuşma yaparak, "Paralel devlet kurdular biliyorsunuz. Bağırdılar, çağırdılar paralel devlet. Paralel devleti sizin sayenizde kurdular. Şimdi paralel devlet kurmaya gerek yok. Bir kişi var, onu kandırdın mı devleti ele geçiriyorsun, 24 saatte, uzun da değil. Bu anayasa değişikliği geçerse bir kişiyi ikna ettin mi, oturacak bir kararname ile, bütün askerleri, müsteşarları değiştirecek. Öyle sizin yıllarca uğraşmanıza gerek yok bir kişiyi kandırdın mı devletin tamamını 24 saatte ele geçiriyorsun" diye konuştu. “BAŞTAKİ ADAM ÇİFT BAŞLI OLACAK ZATEN" Kemal Kılıçdaroğlu, “Efendim 'bununla çift başlılığı önleyeceğiz'. Büyük bir yalan. Nerede önleyeceksin, baştaki adam çift başlı olacak zaten. Hem başkan, hem partinin genel başkanı. İki tane şapkası var. Vali, il başkanı? İlde kavga çıkacak, başkanı kim temsil ediyor? Vali mi temsil edecek, il başkanı mı temsil edecek? Aralarında kavga çıkacak. Partili il başkanı valiye dönüp, 'sen kimsin, sus, başkanı asıl ben temsil ediyorum' diyecek. Çok büyük sorunlar var hiç birisi düşünülmedi. Bir kişinin arzusu ve ihtiraslarına teslim edilen Türkiye olmamalıdır" dedi. PARTİLİLERE SESLENDİ Kılıçdaroğlu salonda bulunan partililere seslenerek, “Bir kişinin arzusu ve ihtiraslarına teslim edilen Türkiye olmamalıdır. O nedenle hepimizin çalışması lazım. Öyle slogan atalım, yürüyüş yapalım, koşturalım edelim… Bunlarla olmaz. Her vatandaşıma söylüyorum ve her partilime söylüyorum. Bilgili, kararlı, yumuşak bir dille bunu herkese anlatacaksınız. Kavga etmeyeceksiniz. Hiç kimseyi kötülemeyeceksiniz. Tam tersine saygın bir kişi olacaksınız, olayları büyük bir soğuk kanlılıkla anlatacaksınız. Söylediği doğru mu yanlış mı diye size sorulabilir. Orada şunu söyleyeceksiniz; 'bizim genel başkanımız çağrı yapıyor Binali Bey'e de, Devlet Bey'e de çağrı yapıyor. İstediğiniz televizyon kanalında, istediğiniz gazetecilerle oturalım konuşalım. Kim doğruyu söylüyor, kim yanlışı söylüyor…'vatandaşa bunu söylediğiniz andan itibaren emin olun duracaklardır, 'doğru söylüyor diyeceklerdir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu buradaki toplantının ardından Atatürk Havalimanı'na giderek Ankara'ya gitti.