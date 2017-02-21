Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu Türkiye Rapörtörü Kati Piri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de katıldı.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu Türkiye Rapörtörü Kati Piri'yi kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu Türkiye Rapörtörü Kati Piri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel...
21 Şubat 2017 Salı 17:24
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