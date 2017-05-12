ANKARA, () CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin "Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ı Çankaya'daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin, "Biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze, bu ülkeye hizmet eden herkese saygı duymak zorundayız. Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ı ziyaret etti
ANKARA, () CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin "Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu,...
12 Mayıs 2017 Cuma 19:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.