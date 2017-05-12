(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ı ziyaret etti

ANKARA, () CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin "Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ı Çankaya'daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'a ilişkin, "Biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze, bu ülkeye hizmet eden herkese saygı duymak zorundayız. Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.