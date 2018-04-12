(Görüntülü Haber) Kıbrıs gazisini duygulandıran sürpriz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, Kıbrıs gazisi Tahsin Koç'un (72) oturduğu mahalleye park yaptırıldı. Belediye tarafından yapılan parka 'Gazi Tahsin Koç Parkı' adı verildi. Durumdan haberi olmayan gazi, parka dikilen tabelada adını görünce duygulandı.



Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç, üyesi olduğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin çeşitli faaliyetlerinde görev alırken, dernek çalışmalarına da katılım sağlayıp, destek verdi. Gaziyi onore etmek isteyen derneğin Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile görüşerek, Tahsin Koç adına park yapılmasını önerdi. Başkan Çoban'ın öneriyi kabul etmesi üzerine çalışma başlatıldı. Koç'un oturduğu Sadıkbey Mahallesi'ndeki boş araziye çocuk oyun grupları ve oturma alanlarından oluşan park yaptırıldı. Geçen hafta tamamlanan parka 'Gazi Tahsin Koç Parkı' adı verildi. Durumdan habersiz Koç'a sürpriz yapmak isteyen İsmail Kumartaşlı, kendisini evinden alarak, parka götürdü. Parkın tabelasında adının yazılı olduğunu gören Kıbrıs gazisi duygulandı. Gözleri dolan Tahsin Koç, cep telefonuyla görüştüğü Başkan Çoban'a ve kendisine sürpriz yapan Kumartaşlı'ya teşekkür etti. Dernak Başkanı Kumartaşlı, gazi Tahsin Koç'a yaptığı sürprizi cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.



SALINCAKTA SALLANDI



Oyun parkındaki tahterevalli, kaydırak, salıncak ve jimnastik aletlerini İsmail Kumartaşlı ile inceleyen gazi Koç, parka gözü gibi bakacağını söyledi. Salıncağa binen ve çocukluk yıllarına döndüğünü söyleyen Koç'u, Kumartaşlı salladı.



'İSMİM ÖLÜMSÜZLEŞTİ'



Parkta adını gördüğünde şaşırdığını dile getiren Tahsin Koç, heyecanlandığı ve ağladığını söyledi. Koç, "Doğup, büyüdüğüm mahallem olan Sadıkbey'de bana mutluluğu tattıran ve ismimi ölümsüzleştirerek, parka veren Sayın Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a çok teşekkür ediyorum. Ona saygılarımı sunuyorum. Dernek başkanımız İsmail Bey dedi ki 'Park levhasının altını oku'. Okuduğumda 'Gazi Tahsin Koç' yazıyordu. İsmim ölümsüzleşti. Kendisini de ziyaret ederek, teşekkür edeceğim" dedi.



'HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ'



Başkan Burhanettin Çoban da İsmail Kumartaşlı'nın kendisine ilettiği talebi hemen yerine getirerek, gazi Koç'un oturduğu mahalleye park yaptırdıklarını söyledi. Çoban, "Bugünkü hayatımızı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Biz sadece onlara küçük bir vefa örneği gösteriyoruz. Onların hakkını asla ve asla ödeyemeyiz" diye konuştu.