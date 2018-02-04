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(Görüntülü Haber) Kıbrıs gazisi, törenle toprağa verildi

ADIYAMAN'da akciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fedli Demir (65), düzenlenen törenle toprağa verildi. Kıbrıs harekatına katılan 3'ü erkek, 5 çocuk babası Fedli Demir, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü...

ADIYAMAN'da akciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fedli Demir (65), düzenlenen törenle toprağa verildi. Kıbrıs harekatına katılan 3'ü erkek, 5 çocuk babası Fedli Demir, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Demir için Yeni Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri erkan ve yakınları katıldı. Fedli Demir'in cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp toprağa verildi.

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