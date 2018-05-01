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(Görüntülü Haber) Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, 3 gün önce tarlasında koyunlarını otlattığı sırada yılan...

MANİSA'nın Kula ilçesinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, 3 gün önce tarlasında koyunlarını otlattığı sırada yılan sokması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bedez, yoğun bakımda verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenaze, İbrahimağa Mahallesi'ne götürülüp yakınlarından helallik istenmesinden sonra, askeri törenin yapılacağı Kula Merkez Kurşunlu Camii'ne getirildi. Törene, Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Askerlik Şubesi Komutanı Hüseyin Bakırlı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve birçok gazinin yanı Bedez'in yakınları katıldı. 

Cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kula Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. 

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