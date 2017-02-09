(Görüntülü Haber) KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Tanör, "Hasta göremez duruma düşersem" çok üzülürüm

Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN/iSTANBUL, () 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, " Hasta göremez duruma düşersem çok üzülürüm" dedi. 82 yaşındaki Prof. Dr. Tanör kurucusu olduğu İstanbul Tıp Fakültesi nöropsikoloji servisinde gönüllü olarak çalışıyor yine ücretsiz olarak öğrencilere ders veriyordu. KHK ile akademik ünvanının alındığını öğrendiğinde çok şaşırdığını söyleyen Tanör, " Çifte bir saçmalık var burada. Ben zaten Bilim Üniversitesi tarafından atılmış bulunuyorum. Atılmış bir kişinin bir daha atılması diye bir saçmalık bu" diye konuştu. "ALANDAN KOPARSAK YAZIK OLUR" Klinik Nöropsikolojiyi 1983 yılında Türkiye'ye kendisinin getirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, " Ben bu işin duayeni olduğum için hala benim kurduğum Nöropsikolojik labaratuvarından insanlar yetişip Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağıldıkları için zaman zaman benim süpervizyonuma ihtiyaç duyduklarında, bana sorular sormak durumunda kaldıkları için, alandan koparsak yazık olur"diye konuştu. "İMZA İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM" Barış için akademisyenler bildirisinin imzacısı olduğu için daha önce çalıştığı vakıf üniversitesinden atılan Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, " 'İmzayı atmasa mıydım?' diye aklımdan hiç geçirmediğimi söyleyemem ama pişman değilim tabi ki çünkü inanıyordum" dedi. HAYATIMI DOLDURAN HASTALARIM VE ÖĞRENCİLERİM Hayatını dolduranların hastaları ve öğrencileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, " Öğrencilere birşey öğretmek, onlarla birşeyler paylaşmak, hastalarıma yardımcı olmak, beni mutlu eden şeyler bunlar. Hayatımı dolduran bunlar. Hayatımda bunların yerine geçirebileceğim başka birşey yok. Benim için çok büyük bir eksiklik; ders verememek, öğrencilerimle birlikte olamamak" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. "ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ MÜTHİŞ DARBE ALDI" Son KHK ile kendisi gibi binlerce akademisyenin atılmasının ülke için büyük bir tehlike olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, "Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin eğitim hayatı içinde olumsuz olduğunu düşünüyorum. Üniversite öncesi eğitim de biraz bozuldu. Üniversite eğitimi müthiş darbe aldı, binlerce akademisyenin atılmasıyla.Türkiye'nin gençlerinin geleceği için bence çok tehlikeli bir gidiş. Türkiye böyle adı sanı geçmeyen, bilim dünyasında esamisi okunmayan, basit şeyhlik Arap ülkeleri gibi birşey olabilir diye korkuyorum" şeklinde konuştu. "HASTA GÖREMEZSEM ÇOK ÜZÜLÜRÜM" " Tamamiyle hasta göremez duruma düşersem çok üzülürüm. Çünkü onlara yardım etmekten çok hoşlanıyorum" diyen Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, dünden bu yana Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları alıyor. Hastaları ve öğrencileri tarafından ziyaret edilen Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Ona bu konuda en büyük destek öğrencileri. ÖĞRENCİLERİN İDOLÜ Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ü idolü olarak gördüğünü söyleyen bir öğrencisi, onu şu şekilde tarif etti: "Hastalarının hepsine sabırla, sevgiyle yaklaşan ve o şekilde bir tedavi süreci planlayan bir insan. Ben en son ders alan öğrenciyim ama bundan sonraki nesilin ders alamayacak olması çok ciddi bir boşluk. Öget hocadan ders almak bir avantaj. Çok hasta açıkta kalacak. Öget hocanın çok eski hastaları var." "HASTALARI İÇİN KAYIP OLACAK" Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ü, her öğrencisine ayrı ayrı özen ve ilgi gösteren, çok nazik içten yaklaşan bir hanımefendi olarak tanımlayan bir başka öğrencisi de,"Hem hastalarıyla ilişkisi açısından, hem öğrencileriyle ilişkisi açısından, Öget hocanın bizimle iletişiminin kısıtlanması, bence insanlarda çok büyük bir eksiklik oluşturacak. Özellikle hastaları açısından çok büyük bir kayıp olacak" diye konuştu.