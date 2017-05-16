(Görüntülü Haber) Keyfin böylesi imrendirdi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde havaların aniden ısınması üzerine sıcaktan bunalan iki balıkçının, deniz ortasına masa kurup keyif yapması görenlerin elgisini çekti. Sandalyesini kapanlar soluğu iki balıkçının yanında alırken, bir meraklının sürat teknesi ile yanlarına gelmesi ilginç görüntü oluşturdu. Datça merkezindeki Kumluk plajı yanında yarı bellerine kadar gelen su seviyesinde sandalyede oturup denize misina sallayan 40 yaşındaki Hüseyin Yaşyerli ve 36 yaşındaki Sercan Akkaraca'nın ilginç balık macerası herkesin ilgi odağı oldu. Datça'nın sezona hazır olduğunu ve tatilcileri beklediğini söyleyen Hüseyin Yaşyerli, "Mayıs ortasındayız ve hava sıcaklığı 26 dereceye ulaştı. Datça'da, sadece Temmuz- Ağustos değil, Mayıs ayından itibaren Ekim ayına kadar deniz sezonu sürüyor" dedi. İlçe merkezindeki mavi bayraklı plajlarıyla Datça'nın tatilciler için önemli bir tatil beldesi olduğunu belirten Hüseyşin Yaşyerli, "Bugün Kumluk plajındayız. Burası, deniz sığ olduğu için çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Henüz tatilciler gelmediği için denize masa kurup balık tutmak istedik" dedi. BU BALIKLARI YEMEDEN GİTMEYİN Datça denizlerinin balıkları ile ünlü olduğunu ifade eden Yaşyerli, "Ege'nin iyotlu suyu bütün balık çeşitlerini barındırıyor. Datça'ya gelen tatilciler ızgara isterlerse sinarit ve lağosu tercih edebilir. Yemeden gitmemelerini önereceğimiz balıklar ise iskaroz, sokkan ve kaya barbunudur" dedi. Bu arada sandalyesini kapanlar soluğu iki balıkçının yanında alırken, bir meraklının ise sürat teknesi ile yanlarına gelmesi ilginç görüntü oluşturdu.