(Görüntülü Haber) KESK üyesi 2 kişi eylemde gözaltına alındı

Cem ULUCAN / AYDIN, () AYDIN'da, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen 2 KESK üyesi, gözaltına alındı. OHAL tedbirleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi 2 kişi, "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanırken, daha önce olay yerinde tedbir alan polis ekipleri, pankart asılmasının yasal olmadığını belirterek eyleme müdahale etti. Polis, eylemin Valilik tarafından yasaklandığını belirtti. KESK üyeleri ise eylemde ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından Savcının talimatıyla yapılan müdahalede, 2 kişi gözaltına alındı. Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 eylemci, işlemlerinin ardından serbest kaldı. Öte yandan dünkü (perşembe) benzer eylemde de KESK üyesi 8 kişi gözaltına alınmıştı.