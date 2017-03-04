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(Görüntülü Haber) KESK'ten Manisa'da oturma eylemi

Ersan ERDOĞAN/MANİSA Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattıkları oturma eyleminin 7'incisini...

Ersan ERDOĞAN/MANİSA Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattıkları oturma eyleminin 7'incisini yaptı. Manisa'da yaklaşık 2 bin üyesi bulunan KESK Manisa Şubeler Platformu'ndan, 10'u Eğitim-Sen'e bağlı, 3'ü de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) bağlı olmak üzere toplam 13 kişi OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. Ayrıca 3 kişi açığa alındı. KESK Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eylemlerinin 7'incisini yaptı. Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki oturma eylemi öncesi basın açıklaması yaptı. Demirel, "Yapılan operasyonlar, açığa alma ve ihraç etme gibi uygulamalardan Manisa'da da payımıza düşen oldu. Ülke genelinde 1488'i Eğitim-Sen üyesi, toplamda ise 3 bin KESK üyesi ihraç edildi ve açığa alındı. Biz suç işlemedik. Biz namusumuzla şerefimizle işimizin ve ekmeğimizin peşinde koştuk. Bizi uyduruk soruşturmalarla ve suçlamalarla ihraç eden zihniyeti akış ve ıslıklarımızla kınıyor ve protesto ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından yapılan 1 saatlik oturma eylemi sonunda, topluluk sessizce dağıldı.

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