Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere üzüm, pekmez ve yiyecek gönderdi. Adıyaman Üniversitesi Aktif Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) üyeleri, kermes açıp çeşitli ürünler sattı. Öğrenciler, sattıkları ürünlerden elde ettikleri parayla üzüm ve pekmez gibi yiyecek alıp paketledi. Öğrenciler, ardından yiyecekleri Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere gönderdi. ÜNİAK Başkanı Ahmet Doğan, askerlere öğrenciler olarak destek olmayı amaçladıklarını söyledi.
(Görüntülü Haber) Kermesin geliriyle, Mehmetçiğe yiyecek
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı...
05 Mart 2018 Pazartesi 12:41
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