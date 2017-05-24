(Görüntülü Haber)'Kent ve Yaşam Ödülleri' Eskişehir, İstanbul ve Gaziantep'e verildi

ESKİŞEHİR - İSTANBUL () Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Kent ve Yaşam Ödülleri'nde 'Yeni Kent Modeli' kategorisinde Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve İstanbul Şile Belediyesi, 'Inavasyon' kategorisinde ise Gaziantep'teki Sanko Holding layık görüldü. Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) '13'üncü Kent ve Yaşam Ödülleri', İstanbul'da düzenlenen organizasyon ile sahiplerine verildi. Daha yaşanabilir kentler için proje üreten kişi ve kurumları onurlandırmak, cesaretlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen 'Kent ve Yaşam Ödülleri' bu kez Şile, Odunpazarı ve Gaziantep'e verildi. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, "Belediyecilik kent ve yaşamın olmazsa olmaz aktörü ve belirleyicisidir. İstanbul'un yükselen bir değeri olan sürdürülebilir bir kent modelini ortaya koyuyoruz. Mega kentlerde kırsal arazi yönetim modelini ortaya koyarken bir kırsal kalkınma ve tarımsal turizm vizyonuyla sürdürülebilir kent ekonomisini var olan kısıtlılıklarla buluşturarak dizayn etmeye uğraşıyoruz. Ürün odaklı bakarsak Şile Bezi, Şile'nin kadim bir ürünü ve ekonomik değeri olan bir ürün" ifadelerini kullandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Hamamyolu projesi ile ödüle layık görüldüklerini belirterek, "Şu anda kent ve yaşam ödülüyle ilgili Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirmekte olduğu Hamamyolu Projesi, kentin yaşamına doğrudan müdahil olan bir noktada ve çok iddialıyız. Bunun da takdir edilip değerlendirilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Eskişehir'de tarihi dokuyla, Porsuk'la Odunpazarı arasındaki bağlantıyı kuran bir projedir ve bittiği zaman ki, 31 Ekim'de bitecektir. Bittiğinde Türkiye'nin çok dikkate alacağı bir proje olacaktır" dedi. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu da "Gaziantep'le SANKO ailesinin büyük bir birleşimi var, karşılıklı enerjimizi birleştirince ortaya güzel bir durum çıkıyor. Gaziantep marka şehir olmaya hak kazanmış bir kenttir. 2017 senesinde Gaziantep'in enerji tüketimi yüzde 7 artmış, istihdam gücü yüzde 5 artmış durumda. Gaziantep olarak örnek kent olmak istiyoruz" diye konuştu.