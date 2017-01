(Görüntülü Haber) Kent Konseyleri, Gaziantep'te toplandı

Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-) SEKİZİNCİ Türkiye Kent Konseyleri Buluşması 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi' ve Dönem Başkanlığı devir teslim töreni Gaziantep'te yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıya; Vali Ali Yerlikaya, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) 7'nci Dönem Başkanı Gülay Sarışen, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan, Kent Konseyleri Birliği 8'inci Dönem Başkanı Necati Binici ile farklı şehirlerden gelen Kent Konseyleri temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Fatma Şahin kent hakkında bilgiler vererek Kent Konseyi'nin şehirler için önemini anlattı. Şahin, şöyle dedi: "İlk başkan seçildiğimizde güçlü bir kent konseyi oluşması için çalışmalara başladık. Çünkü herkesin her görüşten, her partiden herkesin gelip bir araya gelip, şehir için, bu ülke için, gençler için bir mekanizma kurmak gerekiyordu. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla değil, 'hep beraber ne yapabiliriz?' anlayışı oluşturmamız gerekiyordu. Her şehir için bunu çok önemli buluyoruz ayrıca ülkenin böyle kent konseylerinin birlik oluşturmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple böyle bir birliğin oluşmasını da ülkemiz açısından çok önemli buluyorum. Bugün Gaziantep'in ev sahipliğinde, Gaziantep'in de dönem başkanlığını almasından büyükşehir belediye başkanı olarak mutluluk duyuyorum." Başkan Şahin konuşmasının ardından kent hakkında bilgilerin yer aldığı sunum yaptı. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan ise, Kent Konseylerinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Görevlerinden bağımsız olarak toplumun her kesiminin yer aldığı temsil edilebildiği bir platform. Elbette ki siyasi partilerimiz olacak, belediye meclis üyelerimiz olacak, seçimle gelen siyasi partilerimizin temsilcileri olacak. Toplumun tamamen siyasi münazaalardan uzak temsil edildiği, bir arada herhangi bir siyasi endişe taşımadan, yani gençlere, çocuğa, kadına, iş adamına, esnafa, işçiye kadar herkesin birlikte temsil edildiği bir platform. Devlet görevlileriyle sivil halkın birlikte fikir oluşturabildiği bir platform olarak baktığımız zaman aslında Türkiye'nin çağdaşlaşmasının demokratikleşmesinin geleceği açısından Kent Konseylerinin büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum." Gülay Sarışen ise, Kent Konseylerinin sayısının hızla arttığını söyledi. Kent yaşamının önemli aktörlerinin arasında yer alan konseylerin özelliklerine dikkat çeken Sarışen, "Kent Konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonun oluşturulabilmesi, hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, kent haklarının korunması gibi ilkelerin hayata geçirilmesi için çok önemlidir. Kent konseyleri, daha güçlü bir yerel yönetim ve daha güçlü bir yerel demokrasi için, güçlü bir yönetişim aracıdır" diye konuştu. Vali Ali Yerlikaya da 8'inci dönem TKKB dönem Başkanlığı'nın Gaziantep'e gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "7'nci dönem başkanına teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Bu bayrağı Çanakkale'den Gazi şehrimize getirdiler. Yen dönemde başkanlık yapacak Necati Binici kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Gülay Sarışen, dönem başkanlığını Necati Binici'ye devretti. Toplantı 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirmesi' konulu çalışmayla devam etti.