(Görüntülü Haber) Kendiliğinden ilerleyen çöp konteyneri arabaya çarparak durdu

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sokak üzerine bırakılan ve kendiliğinden hareket ederek yolda ilerlemeye başlayan tekerlekli çöp konteyneri park halindeki bir araca çarparak durdu. Yaşanan ilginç olay ise bir apartmanın güvenlik kamerasına takıldı. Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Kasap Çeşme Sokak üzerine bırakılan belediyeye ait tekerlekli çöp konteyneri yolda kendiliğinden hareket ederek, yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Yol üzerinde bulunan bir kadın ise çöp konteyneri durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. Konteyner bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki bir araca çarparak durabildi. Araçta hafif çapta maddi hasar oluştu. Çöp konteyneri, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibince kaldırılarak, tekrar yerine konuldu. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.