(Görüntülü Haber) Kemerli kadınlar Ankara'ya gitti

Levent YENİGÜN/KEMER, () ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde belediye tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek olan ve aralarında yabancıların da bulunduğu 1100 kadın, dün akşam otobüslerle yola çıktı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün organize ettiği etkinlikte 8 Mart dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek kadınlar gece ilçeden otobüslerle yola çıktı. İlçe merkezindeki ralli alanında toplanan 1100 kadın 24 otobüsle yola çıktı. Aralarında Rusya, Ukrayna ve Estonyalı 138 yabancının da bulunduğu kadınları uğurlamaya eşleri ve çocukları da geldi. Kafile Ankara'da ilk meclisi ziyaret edecek ve Ankara turunun ardından Anıtkabir'e giderek Ata'nın huzuruna çıkacak. Kadınlar akşam da Kemer'e dönüş yoluna çıkacak. Ankara'ya giden kadınlardan Bahar Kırgel, "Çok mutlu ve gururluyuz. Başkanımız sağ olsun böyle bir düzenleme gerçekleştirdi. Gerçekten çok takdir ediyoruz. Kadınların değerini kendisi bir kez daha vurgulamış oldu. Hem Atatürk için hem bizler için Türkiye için çok güzel bir duygu" dedi. Ukrayna'dan Kemer'e gelerek 4 yıldır burada yaşayan Elena İvanenka, Atatürk'ü tanıdığını anlatırken, "Biliyorum çünkü burada yaşıyorum ve burada yaşıyorsak bilmek zorundayız Atatürk'ü. Bizim için çok güzel bir organizasyon. Kendi başımıza gitme imkanımız yoktu. Belediyenin bu imkanı bize sunmasından dolayı çok mutluyuz, çok memnunuz. İyi olacak diye umuyoruz" diye konuştu. Ukraynalı Oksana Dumrovskaya, "Her ülkede bu tarz organizasyonlar düzenleniyor. Yapılan organizasyondan dolayı çok mutlu ve memnunuz" dedi. Rus eşi Kristina Kosykh'u yolcu etmek için alana gelen Soner Öztürk, şöyle dedi: "Kristina 3 yıldır burada yaşıyor. Daha yeni evlendik. Atatürk'ü bizim anlattığımız kadarıyla biliyor. Şimdi inşallah yerinde ziyaretiyle birlikte hem Atatürk hakkında hem de Türkiye'nin nasıl yönetildiği hakkında milletvekilleri, millet meclisi ile birlikte Türkiye'yi daha iyi tanıyacak. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye güzel bir hizmet yaptı. Eşim de bir yabancı olarak bizi ve Türkiye'yi ve özellikle büyük Atatürk'ü tanımak için bir adım olacak. Onun için de biz sevinçliyiz ve mutluyuz bu konuda." Estonyalı İrina Magrelo da "Türkiye'de 2 yıldır yaşıyorum aslında ve 10 yıldır gidip geliyorum. Atatürk'ü tabi ki biliyorum. Estonya'da Türk Dili ve Kültürü okudum. Bu yüzden Atatürk'ü biliyorum. Kadınlar Günü kutlu olsun, güzel bir organizasyon. Çok kalabalık burası. Elbette güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Hepsi kadın ve her şeyi kadınlar için yapıyorlar, bu çok güzel" diye konuştu.