(Görüntülü Haber) Kemerli kadınlar Anıtkabir'e gidecek

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde belediyenin organizasyonunda 1000'e yakın kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıkacak. Kemer Belediyesi'nin organizasyonunda yaklaşık 1000 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Anıtkabir'de kutlayacak. Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün da katılımıyla 7 Mart akşamı yola çıkacak olan kadınlar 8 Mart sabah Ankara'da olacak ve kısa Ankara gezisinin ardından Ata'nın huzuruna çıkarak çelenk sunacak. Belediye Başkanı Mustafa Gül, 8 Mart'ın kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "1994-1998 yılları arasındaki belediye başkanlığı dönemimde 8 Mart'ı hep kutladık. 2009'dan sonra geldikten sonra belediye olarak her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzün kutlamasını yapıyorduk. Ama bu sene müdürlerime de teşekkür ediyorum. Onların da fikriyle beraber bu sene 8 Mart'ı sanatçıyla değil, şehitlerimiz var onlardan dolayı eğlenerek değil, Ata'mızı ziyaret ederek bunu yapmak istedik" dedi. Başta 500 kişi olarak başladıkları kampanyaya 1000'e yakın katılım olduğunu kaydeden Gül, "Daha önümüzde 10 gün gibi bir zaman var. Arkadaşlarımıza artık 'başvuruları durduralım' dedik. Fazla kişi götürüp de insanları orada sıkıntıya, mutsuzluğa sokmak gibi bir şey yapma istemiyoruz. Bu nedenle kampanyamızı Anneler Günü'ne devam ettirmek üzere şimdilik kapattık. İnşallah hep beraber Ankara'ya gideceğiz. Orada askerlerin eşliğinde çelengimizi koyacağız. Ata'mıza olan saygımızı sevgimizi belirten yazımızı da ona bırakıp inşallah hep beraber Kemer'e dönüşümüzü yapacağız" diye konuştu.