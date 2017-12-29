(Görüntülü Haber) Kemer, Rus turistte rekor kırdı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesi, turizmde rekor yıl olarak değerlendirilen 2014'e göre bu yıl Rus turist sayısında rekor seviyeye ulaştı. Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, 2014'te 1.1 milyon olan Rus turist sayısının bu yıl 1.3 milyona ulaştığını söyledi. Rus tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden Kemer'de 2014 yılında 1 milyon 100 bin olan Rus turist sayısı, 2017'de 1 milyon 300 bini aştı. Bölgedeki turizm acentelerinin verilerine göre Kemer, Rus misafir sayısında rekor seviyeye ulaştı. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, yaşanan artışın tesadüf olmadığını, 2015 yılında başlattıkları 9 Mayıs Rusların Zafer Bayramı kutlamaları, düşürülen uçağın pilotunun ailesine ev verilmesi gibi etkenlerle Rusya'da Kemer'in popülaritesinin arttığını söyledi. 'DEVLET NİŞANIMIZ DA VAR' Mustafa Gül, "Rus pazarında insanların tahmin etmediği kadar doluluk yakaladık ama bunun bir geçmişi, temeli vardı. 2015 yılında seyahat acenteleri Moskova fuarında bana, 'Başkanım bu sene satışlar düşük gidiyor, bir şey yapmamız lazım. Tüm dikkatleri Antalya'ya, Kemer'e çekmemiz lazım' dedi. 2015 yılının 9 Mayıs'ında Kemer'de Rusların Zafer Bayramı'nı kutladık. Onların Zafer Bayramını başka bir ülkede kutlayan tek ilçeyiz, şehiriz. Bunun temeli o gün atılmıştı. Hatta bizim devlet nişanımız da var. O Rus bayramını yaptıktan sonra verdiler" dedi. 'TESADÜFEN BİR ARTIŞ DEĞİL' 2015 yılında sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülen Rus savaş uçağının ölen pilotunun ailesine ev verme girişimlerinin de Rus turist sayısındaki artışta etken olduğunu vurgulayan Başkan Gül, "Yani bu tesadüfen bir artış değil. Kemer Belediyesi'nin ve başında biz olmak üzere, arkadaşlarımızla verdiğimiz mücadelenin bir ürünü. Rus pazarına baktığımızda 1 milyon 300 bini aşan bir rakam ve daha yılbaşına kadar da bu devam ediyor. Antalya'ya inen turiste baktığımızda, 10 milyon toplam turist girişi olmuş. Bunun 4 milyonu Kemer'e gelmiş. Rusya'ya yaptığımız hamlelerin ne kadar doğru olduğunu, artık Rusların Kemer'i ne kadar çok sevdiğini, onlara verdiğimiz hizmetin karşılığını bu sene Rusların çoğalmasıyla görmüş olduk" diye konuştu.