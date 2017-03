(Görüntülü Haber) Kemer'e tatile gelen Yulia at binerek eğleniyor

*- UKRAYNA'da yaşayan 27 yaşındaki Yulia Pudchenko, 3 yıldır tatile geldiği Antalya'nın Kemer İlçesi'nde at biniyor. Pudchenko, "Kemer'de dağ, deniz var ve ata biniyorum daha başka ne isteyebilirim ki" dedi. Ukrayna'da çocuk yaşta başladığı at biniciliğini, daha sonra çalıştığı at çiftliklerinde geliştiren Yulia Pudchenko, tatil için geldiği Kemer'de de atlardan ayrılamıyor. Son 3 yıldır tatil için Kemer'e gelen Yulia Pudchenko, özel bir at çiftliğinde zaman geçiriyor. Çiftlikteki 'Dilşen' adlı ata binen Pudchenko, atla yapılan turlara katılıyor. 'KEMER'İ ÇOK SEVİYORUM' At binmenin sağlık ve vücut yapısı için çok önemli olduğunu söyleyen Yulia Puchenko, "Uzun yıllardır binicilikle uğraşıyorum ve 10 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Bu yılla birlikte 3 yıldır Kemer'e geliyorum. İlk geldiğim yıl bu at çiftliğine geldim. Kemer'de dağ, deniz var ve ata biniyorum daha başka ne isteyebilirim ki. Benim çok sevdiğim ve sürekli bindiğim bir at var burada adı Dilşen. Ukrayna'da birçok at çiftliği var ama Kemer'deki gibi böyle güzel doğası olan bir yer yok. Türkiye'yi ve özellikle Kemer'i çok seviyorum ve iyi ki burada atlar var" dedi. 'HAFTADA 3 DEFA AT BİNMEYE GELİYORUM' At binmenin eğitimini aldıktan sonra en iyi spor dalı olduğunu kaydeden Puchenko, "Özellikle fitness için yapılabilecek en iyi spor dalı at binmek. At binmek kesinlikle bütün organizmaları çalıştırıyor. Fizik için çok yararlı. Ben de haftada 3 defa at binmeye geliyorum zaten" diye konuştu.