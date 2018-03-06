(Görüntülü Haber) Kemer'den Mehmetçiğe 100'ün üzerinde kurbanlık

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, iş adamları, esnaf ve vatandaşın desteğiyle 100'ün üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan alındı. Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül öncülüğünde "Afrin yiğitlerinin yanındayız" sloganıyla kampanya başlatıldı. İlçede turizmci, esnaf ve vatandaşın yoğun desteğiyle Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik kuvvetlerine kurban edilmek üzere küçükbaş hayvan alımı yapıldı. Hedef 100 olarak belirlenirken, kısa sürede bu sayının üzerine çıkıldığı ve alımların devam ettiği belirtildi. İlçedeki özel bir çiftliğe toplanan hayvanların sırtları kırmızıya boyandı. Kampanya kapsamında alınan hayvanlar TIR'a yüklenerek, bugün saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle Afrin'e uğurlanacak. 'SOSYAL MEDYADAN DUYURDUK' Hayvanları Hatay'da askeri yetkililere teslim etmek üzere kendisi de gidecek olan Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemerlilerin her zaman kahraman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyledi. Başkan Gül, "Pazar günü İstanbul'dan geliyordum. Tabii ki 3- 4 gündür moralimiz bozuktu. Birdenbire 8 askerimiz şehit, 13 yaralımız olması, askerlerimizin hain tuzağın içerisine düşmesi bizleri yaralamıştı. Bu doğrultuda biz de 'ne yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz' diye danışmanımı aradım. Askeriyeyle görüşmesini istedim, 'böyle bir kurbanlık yardımı yapmak istiyoruz, bunun kabulü var mıdır, kabul ediliyor mu ve canlı mı, cansız mı oluyor' diye araştırılmasını istedim. Araştırmasını yaptılar ve neticede canlı kurbanlıkları kabul edeceklerini söylediler. Biz de hemen sosyal medya sayfamızdan pazar günü bunu duyurduk. 'Kemer halkı, Kemer Belediyesi olarak böyle bir destek yapacağız' diye ama vatandaşımız sağ olsun belediyeyi bile neredeyse işin içine sokmayacak hale getirdi" dedi. 'BİZE SAHİP ÇIKTILAR' İki günlük zaman diliminde çok sayıda talep geldiğini vurgulayan Başkan Gül, "Otelciler Birliğimiz, KETOB başkanımız, otelcilerimizin kendileri, Kemer'deki kasaplarımız, iş adamlarımız, belediye meclis üyelerimiz büyük bir katkı örneği gösterdi. Orada çarpışan, teröristlerle mücadele eden polis özel harekat, jandarma özel harekat ve komandolarımız iyi mücadele veriyor, biz de askerimize moral verebilmek için Kemer gibi bir bölgeden böyle bir katkının fayda getirebileceği düşüncesiyle başlattık. Şu anda kampanyamız iyi gidiyor. İnşallah halkımızla beraber, bugün hep beraber Cumhuriyet Meydanı'nda TIR'ımızı kaldıracağız ve yollayacağız. Yarın kendim gidip şahsen bunu Hatay'daki komutanlarımızdan randevuyu aldık orada teslim edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir duyarlılık örneğinde bize sahip çıktılar. Biz de onların sayesinde böyle bir katkıyı yaptık" diye konuştu. 'ASKERLERİMİZE, POLİSİMİZE BORÇLUYUZ' Başkan Gül ayrıca ülkedeki huzuru ve turizmdeki güvenliği asker ve polise borçlu olduklarını da vurguladı. Başkan Gül, şöyle dedi: "Burada rahat durmamız, turizmi rahat yapmamız, rezervasyonda patlama sağladıysak bunu oradaki askerlerimize, polisimize borçluyuz. Vatan için yaptıkları bu mücadelede onların başarılı olmalarını diliyorum. Birçok tanıdığım polis özel harekat arkadaşım var, zaman zaman onlarla yazışıp, durumlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Allah onlara güç, kuvvet versin. Ne yapıyorlarsa bizim için ve çocuklarımız için yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda bu temizliği yapıp ülkemize gelirler diye düşünüyoruz."